В Башкортостане снова усилили коронавирусные ограничения

С 27 октября вступили в силу новые поправки в указ о введении на территории республики режима особой готовности.
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До этой даты при посещении общественных мест можно было предъявить сертификат о прохождении вакцинации (либо о наличии медотвода), справку о перенесенном недавно Covid-19 или об отрицательном ПЦР-тесте.
Теперь ПЦР-тесты на входе в торговые центры, кинотеатры, фитнес-клубы и другие заведения учитываться не будут.
Ранее Радий Хабиров пояснил, что делается это потому, что вакцинация – фактически единственный способ добиться коллективного иммунитета.
Справки о прохождении ПЦР-теста на коронавирус по-прежнему будут требовать при госпитализации в больницах.
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