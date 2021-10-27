В Башкортостане снова усилили коронавирусные ограничения

До этой даты при посещении общественных мест можно было предъявить сертификат о прохождении вакцинации (либо о наличии медотвода), справку о перенесенном недавно Covid-19 или об отрицательном ПЦР-тесте.

Теперь ПЦР-тесты на входе в торговые центры, кинотеатры, фитнес-клубы и другие заведения учитываться не будут.

Ранее Радий Хабиров пояснил, что делается это потому, что вакцинация – фактически единственный способ добиться коллективного иммунитета.

Справки о прохождении ПЦР-теста на коронавирус по-прежнему будут требовать при госпитализации в больницах.