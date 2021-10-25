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Радий Хабиров: «Нам необходимо построить еще два Covid-госпиталя»

Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в регионе власти планируют повторить прошлогодние маневры со скоростным строительством инфекционных центров.

pravitelstvorb.ru

«Мы проанализировали ситуацию с коронавирусом и пришли к выводу, что для того, чтобы эффективно продолжать лечение от Covid-19 и при этом не сокращать лечение других заболеваний, от которых люди тоже умирают, нам необходимо построить еще два Covid-госпиталя.

Эти центры по истечении времени, если коронавирус когда-нибудь уйдет, будут работать в качестве многопрофильных больниц», – сказал Радий Хабиров.

Как ожидается, новые инфекционные центры откроются в Сибае и Туймазинском районе, их построят по ускоренной технологии, по которой возводили два уже существующих в республике центра.

Всего в регионе по состоянию на 25 октября развернуто 8155 инфекционных коек. Свободный коечный фонд составляет 13%.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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