В Уфе резко похолодает

По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник, 25 октября, днем в Уфе еще будет до +8°, местами пройдет небольшой дождь, а в ночь на вторник температура резко опустится до -4°.

После этого в обозримом будущем температура не поднимется выше +6°, осадки ожидаются 27-29 октября: в ночь на четверг и с четверга на пятницу пройдет снег с дождем, днем в четверг – временами небольшой дождь. Солнце выглянет только в пятницу.

По республике в целом, по данным Башгидромета, 25-26 октября пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, ночью и утром гололедица, днем воздух прогреется до +8, +5 градусов выше нуля. 27 октября днем осадков не обещают, ночью – также снег с дождем.