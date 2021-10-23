Стало известно, когда откроется первый бутик Uniqlo в Уфе

Магазин Uniqlo в Уфе откроется в ТРЦ «Планета», он будет первым в республике Башкортостан.

Ранее на наш вопрос о дате открытия в компании ответили расплывчато: в ноябре этого года.

«По традиции в первые дни открытий пройдут специальные мероприятия, чтобы отпраздновать событие вместе с вами», – сообщили в компании.

Сейчас по всему городу расклеивают баннеры, на которых указано, что открытие состоится 12 ноября. В ТРЦ «Планета» уже забронирован бутик, там заканчиваются работы по отделке помещения.