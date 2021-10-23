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Стало известно, когда откроется первый бутик Uniqlo в Уфе

Uniqlo – это один из наиболее популярных масс-маркет-брендов во всем мире, сама сеть существует с 1948 года. Первые магазины в России открылись в 2010 году.

Магазин Uniqlo в Уфе откроется в ТРЦ «Планета», он будет первым в республике Башкортостан.

Ранее на наш вопрос о дате открытия в компании ответили расплывчато: в ноябре этого года. 

«По традиции в первые дни открытий пройдут специальные мероприятия, чтобы отпраздновать событие вместе с вами», – сообщили в компании.

Сейчас по всему городу расклеивают баннеры, на которых указано, что открытие состоится 12 ноября. В ТРЦ «Планета» уже забронирован бутик, там заканчиваются работы по отделке помещения.

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