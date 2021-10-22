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В Башкортостане бизнес получит компенсацию за внеплановые выходные

Ранее президент Владимир Путин объявил период с 30 октября по седьмое ноября выходными днями с сохранением заработной платы из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в стране. Эксперты считают, что такая мера нанесет серьезный удар по малому и среднему бизнесу.

Корпорация развития республики сообщает о том, что правительство приняло решение выплатить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей по одному федеральному МРОТ (по 12 792 рублей) на каждого официально трудоустроенного сотрудника.

Заявления будут приниматься на сайте Федеральной налоговой службы с первого по 15 декабря 2021 года через личный кабинет налогоплательщика. Выплаты начнутся с 15 ноября, в течение восьми дней после обращения.

Компенсация предоставляется без условий и на безвозмездной основе, то есть возвращать деньги не придется, тратить их можно на свое усмотрение.

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