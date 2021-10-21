В Башкортостане выпал первый снег

Снег выпал в Сибае, Белорецке и Учалах, в час пик дороги сковали пробки.

О грядущем ухудшении погоды 21 октября запоздало сообщает Башгидромет:

«Со смещением теплого фронта с западных районов России в конце суток 21 октября и ночью 22 октября погодные условия в республике существенно ухудшатся. Ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Это первый снег, который будет наблюдаться в большинстве районов республики. Осложнится ситуация на дорогах – местами гололедица, в восточных районах снежный накат. В отдельных районах мокрый снег будет налипать на провода и деревья», – гласит объявление метеорологической службы».

По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 22 октября снег с дождем ожидается и в Уфе, но в последующие дни до 24 октября днем могут быть только небольшие дожди при температуре 11°-13°.