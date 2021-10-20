В Уфе закрыли съезд с проспекта Салавата Юлаева на Заки Валиди

Как сообщает мэрия города, в ближайшее время будет закрыт съезд с проспекта Салавата Юлаева на улицу Заки Валиди в направлении Бельского моста.
Изначально этот съезд был временно организован из-за реконструкции транспортной развязки. Впоследствии в связи с удобством его использования было принято решение сделать его постоянным, однако для этого требуется провести ряд дорожных работ.
Эти работы стартовали 20 октября и должны завершиться седьмого ноября.
Сама развязка открылась 10 августа, но ранее в администрации говорили о том, что из-за других работ этот участок останется проблемным до лета 2022 года.
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