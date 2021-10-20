В Уфе закрыли съезд с проспекта Салавата Юлаева на Заки Валиди

Изначально этот съезд был временно организован из-за реконструкции транспортной развязки. Впоследствии в связи с удобством его использования было принято решение сделать его постоянным, однако для этого требуется провести ряд дорожных работ.

Эти работы стартовали 20 октября и должны завершиться седьмого ноября.

Сама развязка открылась 10 августа, но ранее в администрации говорили о том, что из-за других работ этот участок останется проблемным до лета 2022 года.