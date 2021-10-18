В Башкортостане вступили в силу новые коронавирусные ограничения

С 18 октября меры распространятся на салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, рестораны, бары и кафе (где более 50 посадочных мест).

Напомним, что с 12 октября только при наличии одного из документов принимают посетителей торговые центры, частные музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры и концертные залы. Без сертификата о прививке или справки о перенесенном заболевании нельзя купить билет на междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан».

С 27 октября справки об отрицательном ПЦР-тесте приниматься в указанных местах не будут, то есть посещать их смогут только привитые, переболевшие и имеющие медотвод.

Все эти ограничения распространяются только на людей старше 18 лет.