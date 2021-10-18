В Башкортостане вступили в силу новые коронавирусные ограничения

Расширился список мест, в которые можно попасть только при предъявлении справки или сертификата о прохождении вакцинации, о недавно перенесенном заболевании, наличии медотвода либо об отрицательном ПЦР-тесте на Covid-19.
С 18 октября меры распространятся на салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, рестораны, бары и кафе (где более 50 посадочных мест).
Напомним, что с 12 октября только при наличии одного из документов принимают посетителей торговые центры, частные музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры и концертные залы. Без сертификата о прививке или справки о перенесенном заболевании нельзя купить билет на междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан».
С 27 октября справки об отрицательном ПЦР-тесте приниматься в указанных местах не будут, то есть посещать их смогут только привитые, переболевшие и имеющие медотвод.
Все эти ограничения распространяются только на людей старше 18 лет.
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