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В Уфе отключат воду в 47 жилых домах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 18 по 24 октября 2021 года.

20 октября

Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 21.00:

Высоковольтная – 6, 10, 12, 13а, 14, 15, 15/1, 16, 17, 19/2, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, торговый павильон ИП Сафина.

Восточная – 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ж/д станция «Шакша».

Шоссейная – 8а.

21 октября

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 24.00:

Мушникова – 2, 2/1, 4, 10, 10к1.

Транспортная – 30/5.

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