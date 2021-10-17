В Уфе отключат воду в 47 жилых домах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 18 по 24 октября 2021 года.
20 октября
Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 21.00:
Высоковольтная – 6, 10, 12, 13а, 14, 15, 15/1, 16, 17, 19/2, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, торговый павильон ИП Сафина.
Восточная – 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ж/д станция «Шакша».
Шоссейная – 8а.
21 октября
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 24.00:
Мушникова – 2, 2/1, 4, 10, 10к1.
Транспортная – 30/5.
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