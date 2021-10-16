В центре Уфы будет больше платных парковок

В первую очередь откроют платные парковки на проспекте Салавата Юлаева, а также улицах Заки Валиди, Революционная, Айская и Аксакова. К работе приступят в 2022 году.

В 2020 году в республике вступил в силу закон о платных парковках: в будние дни на муниципальной земле бесплатно можно припарковаться только на 20 минут.

К платным территориям относятся и обочины дорог – таким образом в правительстве пытаются бороться с людьми, которые паркуются на обочинах на весь день, занимая проезжую часть.

Сам по себе факт вступления в силу закона не означает, что автомобилистов начнут штрафовать немедленно и повсеместно. Он лишь наделяет Минтранс полномочиями, сами меры будут вводиться со временем. Вся необходимая информация будет публиковаться на сайтах ведомств и в СМИ не менее чем за месяц до вступления ограничений в силу.