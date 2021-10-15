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Улучшенные электробусы будут производить в Уфе

Производство новых моделей электробусов запустят на базе Уфимского трамвайно-троллейбусного завода (УТТЗ).

transport.bashkortostan.ru

transport.bashkortostan.ru

В рамках инвестиционного проекта на УТТЗ разработали гибрид троллейбуса и электробуса марки «Горожанин».

Одна из особенностей новой модели – возможность автономного передвижения до 30 км без подключения к контактной сети за счет дополнительных аккумуляторов. Это позволяет объезжать препятствия на дороге и участки обесточенных или поврежденных линий. Расчетный срок службы батарей – семь лет.

Также они будут оснащены системой информирования пассажиров, кондиционерами, внешними и внутренними камерами видеонаблюдения и USB-зарядками.

Новая техника уже проходит необходимые испытания и после получения разрешительных документов будет выпускаться серийно, все конструкции будут полностью производиться на УТТЗ. В 2022 году ожидается поставка 45 новых машин для Уфы и Стерлитамака.

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