Улучшенные электробусы будут производить в Уфе

В рамках инвестиционного проекта на УТТЗ разработали гибрид троллейбуса и электробуса марки «Горожанин».

Одна из особенностей новой модели – возможность автономного передвижения до 30 км без подключения к контактной сети за счет дополнительных аккумуляторов. Это позволяет объезжать препятствия на дороге и участки обесточенных или поврежденных линий. Расчетный срок службы батарей – семь лет.

Также они будут оснащены системой информирования пассажиров, кондиционерами, внешними и внутренними камерами видеонаблюдения и USB-зарядками.

Новая техника уже проходит необходимые испытания и после получения разрешительных документов будет выпускаться серийно, все конструкции будут полностью производиться на УТТЗ. В 2022 году ожидается поставка 45 новых машин для Уфы и Стерлитамака.