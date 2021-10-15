В Уфе прошло обсуждение реставрации памятника Салавату Юлаеву

В Уфе прошло совещание по вопросам реставрации памятника, в нем приняли участие эксперты, чиновники и городские активисты.

«На состояние горы и кургана влияют не только природные факторы, но и соседнее инженерное сооружение – фонтан. Его система водоотведения также воздействует на состояние склона. Памятник отдельно от базы ведь не стоит. Усадка памятника присутствует, и самый большой риск – талые воды. Поэтому надо предусмотреть укрепление и скалы, и берега, и фундамента, и стилобата, и плинта.

Что касается волнений общественности, будет ли отремонтированный памятник идентичным первоначальному. Здесь можно указать, что у города есть паспорт состава вещества. Волнения понятны. Сам материал памятника довольно редкий. Очень мало памятников из чугуна. Сейчас появились новые технологии, латунная сварка. Можно герметично закрыть скульптуру, внутри провести оцинковку, что позволит минимизировать риск коррозии. Сегодня памятник практически "просвечивает". Утрачены прочностные характеристики по отдельным элементам, поэтому проектировщик предусмотрели закладные элементы в точках опор», – цитирует начальника Башкульнаследия агентство «Башинформ».

Также реконструкция осложняется тем, что склон карстовый и его постоянно подмывает река.

Как ожидается, работы начнутся в мае-июне 2022 года и продлятся порядка девяти месяцев.