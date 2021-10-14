В Уфе пройдет масштабное международное мероприятие

Международный волонтерский лагерь пройдет с 18 по 24 октября, город примет 100 лучших волонтеров страны, а в качестве спикеров выступят специалисты в сфере сохранения культурного наследия, эксперты в области культуры, добровольчества и социокультурного проектирования, представители медиаиндустрии.

Волонтеры из других стран – таких, как Великобритания, Гана, Казахстан, Тунис, Азербайджан, Малави, Таджикистан, Канада, Маврикия, Индия, Замбия, Уганда и Алжир, подключатся к лагерю в онлайн-формате.

В ходе офлайн-части добровольцев ждут установочные тематические сессии, образовательные модули, панельные дискуссии, работы на объектах культурного наследия под руководством ведущих экспертов.