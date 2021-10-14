Новые коронавирусные ограничения привели к образованию очередей в торговых центрах Уфы

12 и 13 октября в соцсетях уфимцы начали массово постить фото и видео из разных торговых центров, на входе в которые образовались очереди.

Охрана попросту не справлялась с потоком и во многих случаях была просто вынуждена пропускать посетителей без проверки сертификатов, паспортный контроль не осуществлялся практически нигде, так что показать можно было и чужой сертификат. Более того, в большинстве торговых центров не оказалось гаджетов для считывания QR-кода.

Многие посетители, застигнутые врасплох, останавливались на входе и начинали заходить на портал госуслуг, создавая заторы, другие – в основном пенсионеры – пытались спорить и устраивать скандалы. Снаружи и внутри торговых центров социальная дистанция не соблюдалась, но большинство посетителей было в масках.