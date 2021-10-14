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Новые коронавирусные ограничения привели к образованию очередей в торговых центрах Уфы

Несмотря на то, что очередной пакет коронавирусных ограничений в Башкортостане был анонсирован заранее, для многих жителей он, судя по всему, стал неожиданностью.

ufacity.info

12 и 13 октября в соцсетях уфимцы начали массово постить фото и видео из разных торговых центров, на входе в которые образовались очереди.

Охрана попросту не справлялась с потоком и во многих случаях была просто вынуждена пропускать посетителей без проверки сертификатов, паспортный контроль не осуществлялся практически нигде, так что показать можно было и чужой сертификат. Более того, в большинстве торговых центров не оказалось гаджетов для считывания QR-кода.

Многие посетители, застигнутые врасплох, останавливались на входе и начинали заходить на портал госуслуг, создавая заторы, другие – в основном пенсионеры – пытались спорить и устраивать скандалы. Снаружи и внутри торговых центров социальная дистанция не соблюдалась, но большинство посетителей было в масках.

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