18+
  • Город
  • Город
  • коронавирус 2019-nCoV
  • News
Город

Могут ли в Уфе не пустить в магазин без сертификата о прохождении вакцинации?

Некоторые торговые сети разместили предупреждения о недопуске с 12 октября 2021 года посетителей без справок. Ситуацию прокомментировали в региональном Минторге.

При этом торговые сети, в частности, супермаркеты «Пятерочка» ссылаются на указ Радия Хабирова о введении нового пакета ограничений с 12 октября.

Однако в указе написано, что справки должны требовать только при посещении торговых центров.

Без сертификата о прохождении вакцинации, справки о перенесенном заболевании или наличии медотвода от вакцинации либо (только до 27 октября) об отрицательном ПЦР-тесте вы не сможете пройти в магазины, аптеки, МФЦ и так далее, если они расположены в торговом центре и не имеют отдельного входа. Например, в «Перекресток» в Гостином дворе или в «О'кей» в «Планете».

Если же магазин стоит отдельно или расположен в жилом здании, то не пустить вас не имеют права.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: