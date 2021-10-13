Могут ли в Уфе не пустить в магазин без сертификата о прохождении вакцинации?

При этом торговые сети, в частности, супермаркеты «Пятерочка» ссылаются на указ Радия Хабирова о введении нового пакета ограничений с 12 октября.

Однако в указе написано, что справки должны требовать только при посещении торговых центров.

Без сертификата о прохождении вакцинации, справки о перенесенном заболевании или наличии медотвода от вакцинации либо (только до 27 октября) об отрицательном ПЦР-тесте вы не сможете пройти в магазины, аптеки, МФЦ и так далее, если они расположены в торговом центре и не имеют отдельного входа. Например, в «Перекресток» в Гостином дворе или в «О'кей» в «Планете».

Если же магазин стоит отдельно или расположен в жилом здании, то не пустить вас не имеют права.