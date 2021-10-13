В Уфе будут закрывать предприятия за игнорирование коронавирусных ограничений

Глава администрации Уфы Сергей Греков призвал приостанавливать работу предприятий, в которых будут обнаружены значительные нарушения:

«Если будут откровенные демарши со стороны предприятий, то действуйте вплоть до закрытия», – заявил Греков.

С начала октября в Уфе возобновились рейды в магазинах, учреждениях культуры и спорта, в них задействовано более двух тысяч человек. Проверено шесть тысяч организаций, выявлено 952 нарушения.