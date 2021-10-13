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В Уфе будут закрывать предприятия за игнорирование коронавирусных ограничений

13 октября на совещании в мэрии Уфы обсудили соблюдение предприятиями города введенных в последнее время эпидемиологических ограничений.

ufacity.info

Глава администрации Уфы Сергей Греков призвал приостанавливать работу предприятий, в которых будут обнаружены значительные нарушения:

«Если будут откровенные демарши со стороны предприятий, то действуйте вплоть до закрытия», – заявил Греков.

С начала октября в Уфе возобновились рейды в магазинах, учреждениях культуры и спорта, в них задействовано более двух тысяч человек. Проверено шесть тысяч организаций, выявлено 952 нарушения.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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