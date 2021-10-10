Тепло и солнечно: погода в Уфе с 11 по 15 октября

По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник и вторник днем в Уфе будет пасмурно при температуре до +13°, +14°.

В целом такая же погода сохранится и в дальнейшем, только со среды, 13 октября будет более солнечно, осадков в ближайшее время не обещают.

По республике в целом, по данным Башгидромета, 11 октября пройдут небольшие дожди, местами со снегом, на отдельных участках горных дорог ночью и утром гололедица, днем воздух прогреется до 11 градусов выше нуля.

12 октября небольшой дождь пройдет только по востоку республики, днем потеплеет до +13°.