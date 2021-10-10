Тепло и солнечно: погода в Уфе с 11 по 15 октября

Октябрь пока что радует жителей Уфы умеренной погодой без неприятных сюрпризов. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.
По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник и вторник днем в Уфе будет пасмурно при температуре до +13°, +14°.
В целом такая же погода сохранится и в дальнейшем, только со среды, 13 октября будет более солнечно, осадков в ближайшее время не обещают.
По республике в целом, по данным Башгидромета, 11 октября пройдут небольшие дожди, местами со снегом, на отдельных участках горных дорог ночью и утром гололедица, днем воздух прогреется до 11 градусов выше нуля.
12 октября небольшой дождь пройдет только по востоку республики, днем потеплеет до +13°.
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