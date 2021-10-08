В Уфе на День республики не будет салюта и большого концерта

Празднование Дня республики в 2021 году в столице Башкортостана будет непривычно скромным из-за напряженной ситуации по коронавирусу.
Как сообщает администрация Уфы, 11 октября не будет ни салюта, ни крупных концертов. Не некоторые небольшие мероприятия все же пройдут, пусть и с соблюдением жестких требований.
10.00, площадь Салавата Юлаева – возложение цветов к памятнику Салавату Юлаеву и Шайхзаде Бабичу.
11.00, парк «Первомайский» – праздничный концерт «Люблю тебя, мой край родной!»;
парк Кашкадан – концерт «Мой родной Башкортостан!».
13.00, парк Якутова – концерт «Цвети, мой Башкортостан!».
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