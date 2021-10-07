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В Башкортостане ввели карантин

Срочные меры приняты после обнаружения в республике очагов птичьего гриппа. Эта болезнь может нанести серьезный ущерб экономике региона.

Очаг инфекции выявили в хозяйстве в Туймазинском районе: заразились гуси, которые содержались около озера, где обитают и дикие птицы.

В двух населенных пунктах – селах Бушкураево и Николаевка указом главы республики введет карантин. Там расположены хозяйства, в которых зафиксировали вспышки. Еще пять сел в радиусе пяти километров входят в угрожаемую зону.

На время действия карантина запрещены въезд и выезд с предприятия, вывоз и ввод продукции, проведение ярмарок и других мероприятий, исключено любое взаимодействие с птицами. Карантин завершится через 21 день после убоя всех потенциально зараженных птиц.

Птичий грипп – это вирусная болезнь с высокой летальностью, может поражать все виды сельскохозяйственных птиц, выкашивать до 100% заболевших и наносить огромный ущерб экономике. Во всех хозяйствах республики под угрозой находятся порядка 12 млн птиц.

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