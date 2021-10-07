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Как в Башкортостане получить электронный сертификат о прохождении вакцинации?

До конца октября 2021 года вступит в силу целый ряд ограничений: в большинство заведений и общественных мест республики будут пускать только при предъявлении справки/сертификата о прохождении вакцинации от Covid-19 или справки о наличии медотвода.

1. Получить электронный сертификат можно только зарегистрировавшись на портале госуслуг.

2. При этом нужно указать паспортные данные и СНИЛС в профиле.

3. После получения прививки сертификат со всей информацией автоматически придет в ваш Личный кабинет на сайте.

4. Чтобы открыть его, вам нужно перейти по вкладкам: «Все сервисы по коронавирусу» – «Сертификат переболевшего».

Там будут приведены результаты ваших тестов, а также информация о наличии прививки. Нажмите «Просмотреть» – откроется страница с подробной информацией и QR-кодом.

Там же можно будет узнать, каким препаратом вы прививались и когда закончится срок действия сертификата.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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