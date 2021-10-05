В Уфе побит очередной температурный рекорд

Об этом сообщает пресс-служба Башгидромета. Температурный рекорды был побит в ночь на пятое октября.

«Ночью пятого октября 2021 года на аэрологической станции Уфа – Дема был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха, который составил -6,7°. В 1938 году в этот день минимальная температура воздуха была -4,5°. По республике минимальные температуры воздуха понижались до -5,-12°», – говорится в сообщении.

В августе текущего года в течение недели трижды перекрывался температурный рекорд, державшийся пять лет. Река Белая около Уфы обмелела также до рекордной отметки.