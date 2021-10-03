В Уфе потеплеет до +12°

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе всю неделю ожидается небольшая облачность без осадков.

Четвертого и пятого октября днем воздух будет прогреваться до +7°, по ночам – остывать до -2°, -4°. Со среды чуть потеплеет: до пятницы днем будет до 10-12 градусов выше нуля.

По республике в целом, по данным Башгидромета, четвертого и пятого октября днем будет до +8°, +10° без существенных осадков и при умеренном ветре. Шестого октября ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, днем потеплеет до +12°.