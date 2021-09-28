В Башкортостане свернули почти все мобильные пункты вакцинации

С 28 сентября продолжат работу только пункты в конгресс-холле «Торатау» (с 9.00 до 19.00), лайфстайл-центре «Башкирия» и ТЦ «Мир» (с 13.00 до 19.00).

Региональный Минздрав назвал сокращение временным и объяснил его снизившимися темпами вакцинации, а также необходимостью высвобождения медицинского персонала и усиления амбулаторного звена в связи с ростом заболеваемости по Covid-19 и другим ОРВИ.

В оставшихся мобильных пунктах вакцинация проводится в порядке живой очереди, в больницах ‒ по записи. Режим работы прививочных кабинетов в поликлиниках: с 8.00 до 20.00, без перерывов и выходных.