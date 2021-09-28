В Башкортостане выпал первый снег

Движение на некоторых трассах буквально парализовало, так как большегрузы не могут подниматься в гору по рыхлому свежему снегу, который утром превратился в гололедицу.

Так встали в пробках дороги Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск, Белорецк – Абзаково – Учалы и Белорецк – Учалы – Миасс.

Ранее Башгидромет прогнозировал прохождение холодного атмосферного фронта по территории республики и, соответственно, резкое похолодание. Фронт будет двигаться от северо-восточной к центральной части региона.