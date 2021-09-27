ФСБ предотвратила теракт в Уфе

В ходе обыска по адресам их проживания в заброшенном строении обнаружили оборудованный тайник, в котором находились девять единиц холодного оружия, готовое к применению самодельное взрывное устройство, взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, инструкции по изготовлению СВУ, националистическая атрибутика и портреты главарей Третьего Рейха.

Возбуждены уголовные дела по статьям: «Приготовление к террористическому акту», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств».

По данным СК, организатором теракта был некий 19-летний молодой человек, который вовлек в это четверых уфимцев. Он распространял идеи неонацизма и обучал остальных навыкам создания взрывных устройств и обращения с оружием.