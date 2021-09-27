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ФСБ предотвратила теракт в Уфе

Как сообщает издание «Интерфакс», ФСБ задержала пятерых жителей Уфы 2001-2003 годов рождения, все они состоят в неонацистской группировке.

instagram.com/fsb.official.rf

В ходе обыска по адресам их проживания в заброшенном строении обнаружили оборудованный тайник, в котором находились девять единиц холодного оружия, готовое к применению самодельное взрывное устройство, взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, инструкции по изготовлению СВУ, националистическая атрибутика и портреты главарей Третьего Рейха.

Возбуждены уголовные дела по статьям: «Приготовление к террористическому акту», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств».

По данным СК, организатором теракта был некий 19-летний молодой человек, который вовлек в это четверых уфимцев. Он распространял идеи неонацизма и обучал остальных навыкам создания взрывных устройств и обращения с оружием.

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