В Башкортостане отменят часть массовых мероприятий

27 сентября на совещании в правительстве обсудили проведение массовых мероприятий в регионе в условиях новой волны пандемии.
Радий Хабиров поручил сократить количество форумов, встреч и других мероприятий из-за напряженной ситуации по коронавирусу.
В республике уже отменили несколько неофициальных соревнований, спортивные мероприятия в закрытых помещениях проводятся без зрителей, за исключением игр профессиональных клубов.
Глава Минкульта республики сообщила о том, что культурные мероприятия пока что проводятся по гастрольному плану, но допускаются только зрители, переболевшие Covid-19 недавно, привитые или имеющие медотвод.
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