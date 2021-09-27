18+
  • Город
  • Город
Город

В Башкортостане отменят часть массовых мероприятий

27 сентября на совещании в правительстве обсудили проведение массовых мероприятий в регионе в условиях новой волны пандемии.

Радий Хабиров поручил сократить количество форумов, встреч и других мероприятий из-за напряженной ситуации по коронавирусу.

В республике уже отменили несколько неофициальных соревнований, спортивные мероприятия в закрытых помещениях проводятся без зрителей, за исключением игр профессиональных клубов.

Глава Минкульта республики сообщила о том, что культурные мероприятия пока что проводятся по гастрольному плану, но допускаются только зрители, переболевшие Covid-19 недавно, привитые или имеющие медотвод.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: