В Башкортостане отменят часть массовых мероприятий

Радий Хабиров поручил сократить количество форумов, встреч и других мероприятий из-за напряженной ситуации по коронавирусу.

В республике уже отменили несколько неофициальных соревнований, спортивные мероприятия в закрытых помещениях проводятся без зрителей, за исключением игр профессиональных клубов.

Глава Минкульта республики сообщила о том, что культурные мероприятия пока что проводятся по гастрольному плану, но допускаются только зрители, переболевшие Covid-19 недавно, привитые или имеющие медотвод.