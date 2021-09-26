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Холод и дожди: погода в Уфе с 27 сентября по 1 октября

Сентябрь напоследок обдаст уфимцев ледяным ветром. Прогноз погоды на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник, 27 сентября днем в Уфе пройдет небольшой дождь при температуре до +9°.

До пятницы сохранится такая же температура, но без осадков, а первого октября снова пойдет дождь при +7°. По ночам воздух будет остывать до -1°.

По республике в целом, по данным Башгидромета, 27-28 сентября погода будет одинаковая: до +10°, дожди, местами со снегом. Ветер умеренный, в понедельник днем будут порывы до сильного. Ночью и утром в горных и восточных районах на дорогах гололедица.

29 сентября существенных осадков не ожидается, ночью заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -6°, днем воздух прогреется до +9°.

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