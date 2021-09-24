18+
  • Город
  • Город
Город

В Уфе на Комсомольской сузят полосы движения

Глава администрации Уфы Сергей Греков сообщил о планах по экспериментальному обустройству проезжей части на улице Комсомольской, которую реставрировали с 2019 года.

ufacity.info

По словам Грекова, сужение полос движения побудит водителей аккуратнее вести себя на дороге и снижать скорость.

Также это позволит выделить полосу на Комсомольской для автобусов. Если эксперимент удастся, новый стандарт распространят на всю Уфу.

Движение транспорта по реконструируемой части улицы открыли в сентябре 2021 года. До конца ноября завершат обустройство тротуаров, освещения и видеонаблюдения.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: