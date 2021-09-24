В Уфе на Комсомольской сузят полосы движения

Глава администрации Уфы Сергей Греков сообщил о планах по экспериментальному обустройству проезжей части на улице Комсомольской, которую реставрировали с 2019 года.
ufacity.info
По словам Грекова, сужение полос движения побудит водителей аккуратнее вести себя на дороге и снижать скорость.
Также это позволит выделить полосу на Комсомольской для автобусов. Если эксперимент удастся, новый стандарт распространят на всю Уфу.
Движение транспорта по реконструируемой части улицы открыли в сентябре 2021 года. До конца ноября завершат обустройство тротуаров, освещения и видеонаблюдения.
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