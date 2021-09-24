В Башкортостане резко подорожали овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с 13 по 20 сентября сильнее всего подорожали: огурцы (18,6%), помидоры (17,9%), картофель (4,8%) и детские фруктовые консервы (4,7%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на яйца (3,8%), пшено (3,4%) и сосиски (2,4%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: среди них – шоколадные конфеты (3,5%), детские овощные консервы (3,2%), капуста (3,1%) и морковь (2,9%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.