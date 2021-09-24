Стало известно, когда включат отопление в жилых домах Уфы

Глава Администрации Уфы Сергей Греков подписал постановление о начале отопительного сезона 2021-2022 годов.
ufacity.info
Подачу тепла в МКД города начнут с 25 сентября. В постановлении поручено руководителям предприятий-поставщиков тепловой энергии приступить к подаче тепла потребителям в соответствии с их заявками.
В постановлении поручено руководителям предприятий-поставщиков тепловой энергии приступить к подаче тепла потребителям в соответствии с их заявками.
Также жители могут обратиться в свою управляющую компанию, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации. Напомним, что подача тепла в учреждения здравоохранения, образования и социально-культурной сферы Уфы началась 16 сентября.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.