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Стало известно, когда включат отопление в жилых домах Уфы

Глава Администрации Уфы Сергей Греков подписал постановление о начале отопительного сезона 2021-2022 годов.

ufacity.info

Подачу тепла в МКД города начнут с 25 сентября. В постановлении поручено руководителям предприятий-поставщиков тепловой энергии приступить к подаче тепла потребителям в соответствии с их заявками.

В постановлении поручено руководителям предприятий-поставщиков тепловой энергии приступить к подаче тепла потребителям в соответствии с их заявками.

Также жители могут обратиться в свою управляющую компанию, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации. Напомним, что подача тепла в учреждения здравоохранения, образования и социально-культурной сферы Уфы началась 16 сентября.

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