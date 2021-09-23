«Издевательство какое-то!» Жители просят Радия Хабирова включить отопление

«Когда отопление дадите? Уже +4 среднесуточная 6 дней простояла!!!»

«Здравствуйте. Может, немного не в тему, но когда дадут тепло??? Ночью 3-5 градусов, уже сил нет терпеть этот холод. Сейчас не дай бог заболеть, лечиться негде, бесплатной медицины нет».

«Давай тепло в квартиры!»

«Здравствуйте. Когда включат отопление? Наш дом, Гафури, 56 в Уфе с индивидуальным счетчиком тепла и мы можем включиться отдельно, но собрать подписи с 410 квартир мамочке с тремя детьми невозможно. Дети болеть начали! Спасаемся кондиционером, духовкой и круглосуточной готовкой, но полы-то холодные! Мы принесем деньги не в МУП УИС, а в аптеку! Когда подадите тепло в наш дом? И во все дома, которые с индивидуальными счетчиками? Не нужно нас равнять в общую картину по нормативам. Полгорода с новостройками и маленькими детьми страдают! Включите нам тепло!»

«Дайте отопление в дома!!! Дома малыши замерзают! Температура в квартире 15 градусов!!! Это нарушение требований СанПиН 2.1.2.2645-10!»

«Радий Фаритович, дайте уже распоряжение об отоплении, уже невозможно больше, издевательство какое-то!!! Холод дома, все болеют!!! Звонишь в домоуправление – ссылаются на среднесуточную температуру, а ночью-то минусовая уже! г. Салават».

«Включите уже отопление! Это на улице на солнце тепло, а дома очень холодно, дети мерзнут!!!»

И так далее, таких обращений очень много. Сам Радий Хабиров 20 сентября на совещании в правительстве рекомендовал главам муниципалитетов разумно подходить к вопросу подачи отопления и по возможности откладывать его, потому что если дать тепло в конце сентября, жители домов, в которых не установлены общедомовые счетчики, заплатят по нормативу за весь месяц.