Радий Хабиров поручил усилить меры безопасности после стрельбы в университете в Перми

Нападавший был одет в каску и балаклаву и вооружен ружьем. Известно, что есть погибшие (по неофициальной информации, трое), пострадали еще как минимум два человека, окончательной информации пока нет, люди выпрыгивали из окон второго этажа. Telegram-каналы сообщают о том, что стрелок ликвидирован.

«Мне тут пишут, что в Пермском крае случилась большая трагедия, напали на студентов в университете. Вы уточните, занимайтесь, сразу выходите на силовиков.

Айбулат Вакилович (министр образования – прим. ред.), надо посмотреть и вникнуть в то, что там произошло. Была трагедия недавно в Казани, теперь Перми. Изучайте обстоятельства, потом мне доложите», – сказал Радий Хабиров.