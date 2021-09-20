18+
  • Город
  • Город
Город

Радий Хабиров поручил усилить меры безопасности после стрельбы в университете в Перми

Пермские СМИ сообщают о подозрении на теракт: неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета и открыл стрельбу из пневматического оружия.

Нападавший был одет в каску и балаклаву и вооружен ружьем. Известно, что есть погибшие (по неофициальной информации, трое), пострадали еще как минимум два человека, окончательной информации пока нет, люди выпрыгивали из окон второго этажа. Telegram-каналы сообщают о том, что стрелок ликвидирован.

«Мне тут пишут, что в Пермском крае случилась большая трагедия, напали на студентов в университете. Вы уточните, занимайтесь, сразу выходите на силовиков.

Айбулат Вакилович (министр образования – прим. ред.), надо посмотреть и вникнуть в то, что там произошло. Была трагедия недавно в Казани, теперь Перми. Изучайте обстоятельства, потом мне доложите», – сказал Радий Хабиров.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: