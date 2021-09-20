Башкортостан потратит 2,4 млрд рублей на замену лифтов в жилых домах

В общей сложности планируют модернизировать и заменить 702 лифта, 496 из них – в Уфе.

Начальная цена тендера составила 2,4 млрд рублей, итоги аукциона подведут 11 октября 2021 года, то есть к работе приступят, скорее всего, не раньше 2022 года.

Ремонт будет частично финансироваться из бюджета республики и частично – из взносов собственников квартир за капремонт.

Всего до конца 2021 года в Башкортостане планируют заменить 458 лифтов, работы ведутся с мая и уже составлены планы на следующий год.