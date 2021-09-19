В Уфе потеплеет до +16°

По прогнозу Гидрометцентра, всю рабочую неделю 20-24 сентября осадков в Уфе не будет.

Температура воздуха днем 20 сентября составит 9°, от вторника (13°) к пятнице (16°) дни будут становиться все теплее.

По республике в целом, по данным Башгидромета, 20-21 сентября погода будет одинаковая: до +14°, без существенных осадков, ветер умеренный. Ночью ожидаются заморозки до -5°.