В Уфе потеплеет до +16°

Третья неделя сентября обойдется без неприятных сюрпризов. Прогноз погоды в Уфе на ближайшую рабочую неделю.
По прогнозу Гидрометцентра, всю рабочую неделю 20-24 сентября осадков в Уфе не будет.
Температура воздуха днем 20 сентября составит 9°, от вторника (13°) к пятнице (16°) дни будут становиться все теплее.
По республике в целом, по данным Башгидромета, 20-21 сентября погода будет одинаковая: до +14°, без существенных осадков, ветер умеренный. Ночью ожидаются заморозки до -5°.
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