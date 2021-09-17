Радий Хабиров: «С транспортной системой Уфы все будет очень хорошо»

«Это – очередная партия пассажирских автобусов для нашего "Башавтотранса". Мы упорные очень и неутомимые. Все эти автобусы мы поставим на уфимские линии и докупим ещё. Я извиняюсь перед нашими жителями за те неудобства, которые были в эти годы.

Мы ломали, по сути, преступную систему организации автобусного маршрутного движения. Было непросто, но я подчеркиваю, что все будет очень хорошо», – сообщил Радий Хабиров.

Эта партия насчитывает 120 новых автобусов средней вместимости, приобретенных в лизинг, окончательный расчет запланирован на 2025 год.

В 2020 году республика закупила 245 автобусов большой и средней вместимости, они были переданы для использования на городских и пригородных маршрутах государственному перевозчику ГУП «Башавтотранс».

До конца 2021 года закупят в общей сложности 220 автобусов средней и большой вместимости на 2,15 млрд рублей.