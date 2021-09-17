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В Башкортостане резко подорожали некоторые продукты

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров по итогам второй недели сентября 2021 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с шестого по 13 сентября сильнее всего подорожали: огурцы (19,4%), картофель (6,7%), помидоры (5,2%) и сыры (2,8%).

Незначительно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на вермишель (2,3%), печенье (2,1%) и соль (2%).

При этом на некоторые овощи цены продолжают падать: среди них – морковь (5,3%) и капуста (2,6%), также подешевела рыба (3,3%) и колбаса (по 2,2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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