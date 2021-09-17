В Башкортостане резко подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с шестого по 13 сентября сильнее всего подорожали: огурцы (19,4%), картофель (6,7%), помидоры (5,2%) и сыры (2,8%).

Незначительно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на вермишель (2,3%), печенье (2,1%) и соль (2%).

При этом на некоторые овощи цены продолжают падать: среди них – морковь (5,3%) и капуста (2,6%), также подешевела рыба (3,3%) и колбаса (по 2,2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.