Как будут учиться школьники Башкортостана в дни выборов?

Минобр Башкортостана сообщает о том, что 17 сентября занятий не будет, для учеников организуют воспитательные мероприятия. 18 сентября будет выходным днем.

Отмена очных занятий коснется даже тех школ, в которых нет избирательных участков: они проведут уроки дистанционно.

В колледжах, в которых развернуты участковые избирательные комиссии, а таковых 45, лекции не отменяются, но тоже пройдут дистанционно.