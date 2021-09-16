Как будут учиться школьники Башкортостана в дни выборов?

Трехдневные выборы в Госдуму в 2021 году пройдут с 17 по 19 сентября. Из-за специфики процесса в эти дни ученики не смогут находиться в школах.
Минобр Башкортостана сообщает о том, что 17 сентября занятий не будет, для учеников организуют воспитательные мероприятия. 18 сентября будет выходным днем.
Отмена очных занятий коснется даже тех школ, в которых нет избирательных участков: они проведут уроки дистанционно.
В колледжах, в которых развернуты участковые избирательные комиссии, а таковых 45, лекции не отменяются, но тоже пройдут дистанционно.
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