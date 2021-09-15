Мэрия Уфы передумала сносить киоски

Теперь постановление отозвано без указания причин. Всего новые изменения, вносимые мэрией в правила размещения торговых объектов, коснулись бы почти полутора тысяч киосков по всему городу.

Эксперты выступили против этого, так как радикальные решения, когда, как в Москве, киоски сносятся без участия суда, вредят бизнесу и плохо сказываются на экономике.

По их мнению, нужно сформировать закон об НТО, в котором указывались бы правила нестационарной и мобильной торговли, в том числе определены ее границы и требования к стилю оформления торговых точек.