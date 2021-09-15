В Уфе ограничат движение транспорта по четырем улицам

1. 15 сентября с 18.00 до 23.00 в связи с проведением культурно-массового мероприятия временно ограничат движение:

– по улице Первомайской: на участке от Кремлевской до Машиностроителей;

– по улице Машиностроителей: на участке от Интернациональной до Черниковской.

2. До 24.00 16 сентября будет закрыто движение транспорта на участке от улицы Бирской до дома № 22 по улице Речной в Советском районе.

На этом участке проводятся ремонтные работы.

3. В Демском районе 18, 19 и 25 сентября с 7.00 до 16.00 будут перерывать улицу Правды от Таллинской до Ухтомского в связи с проведение ярмарок.

В эти дни на указанных участках изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.