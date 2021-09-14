Башкортостан потратит на выборы более 500 млн рублей

По словам Макаренко, на выборы потратят более 500 млн рублей из федерального бюджета. Большая часть из этих денег уйдет на технику и зарплаты сотрудникам участковых избирательных комиссий.

Выборы в Госдуму будут трехдневными и пройдут 17-19 сентября 2021 года на 3403 избирательных участках.. В единый день голосования 19 сентября в России пройдет сразу несколько выборных кампаний, в том числе в Башкортостане будут выбирать депутатов в уфимский горсовет.

Трехдневное голосование вызвало неоднозначную реакцию среди экспертов: одни говорят, что это необходимо, чтобы разделись поток голосующих в пандемию, другие – что затруднит общественный контроль.