Прохлада и дожди: погода в Уфе 13-17 сентября

По прогнозу Гидрометцентра, практически всю ближайшую неделю днем в Уфе местами будут идти дожди.

Единственный теплый день без осадков – вторник, 14 сентября, когда воздух днем прогреется до 24 градусов. В понедельник и среду будет пасмурно, температура – до 19 и до 18 градусов соответственно.

С четверга резко похолодает до 12 градусов днем, сохранится дождливая погода. По ночам температура будет опускаться до четырех градусов выше нуля.

По республике в целом, по данным Башгидромета, 13-15 сентября погода будет одинаковая: до +23°, дожди, ветер умеренный, местами порывистый.

МЧС при этом предупреждает о заморозках ночью 13 сентября до -3°.