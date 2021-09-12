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В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров по итогам первой недели сентября 2021 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с 30 августа по шестое сентября сильнее всего подорожали: огурцы (5,6%), мука (5,7%), маргарин (2,7%) и шоколадные конфеты (2,4%).

Незначительно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на молоко и масло сливочное (по 1,2%).

При этом на некоторые овощи цены продолжают падать: среди них – капуста (4,4%) и морковь (3,7%), также подешевели сосиски (2,7%), печенье (1,7%), сыры и творог (по 1,6%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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