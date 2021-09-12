В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с 30 августа по шестое сентября сильнее всего подорожали: огурцы (5,6%), мука (5,7%), маргарин (2,7%) и шоколадные конфеты (2,4%).

Незначительно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на молоко и масло сливочное (по 1,2%).

При этом на некоторые овощи цены продолжают падать: среди них – капуста (4,4%) и морковь (3,7%), также подешевели сосиски (2,7%), печенье (1,7%), сыры и творог (по 1,6%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.