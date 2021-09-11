В Уфе перекроют дорогу в районе транспортной развязки

С 11 по 30 сентября с 20.00 до 7.00 каждый день будут частично перекрывать проезжую часть проспекта Салавата Юлаева около развязки. В этом районе полностью заменят асфальт.

Ограничение наверняка создаст заторы, особенно в выходные дни. Кроме того, до 14 сентября будет закрыто движение по набережной реки Белой на участке от оздоровительного комплекса «Юность» до съезда с улицы Сочинской из-за строительства моста-вставки в створе улицы Воровского.

Также ранее мы писали о том, что 11 и 12 сентября будут перекрывать участок Заки Валиди от Карла Маркса до Советской и еще несколько улиц в связи с проведением марафона.