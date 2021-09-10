В Уфе построят ледовый дворец за 3 млрд рублей

Спорткомплекс имени Александра Семака расположится на проспекте Салавата Юлаева. Его строительство частично профинансируют из федерального бюджета.
Ледовый дворец уже проектируется, его планируют возвести прямо на тоннеле, фонд Александра Семака подписал контракт с правительством республики.
Строительство обойдется примерно в три миллиарда рублей, сейчас правительство готовит запрос на грант из федерального бюджета. Частично проект профинансируется из средств концессионера и частично из бюджета Башкортостана.
Комплекс будет в основном предназначен для тренировок и соревнований по хоккею и фигурному катанию, в нем будет две арены, хоккейный центр, различные залы и бассейн.
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