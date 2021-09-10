В Уфе построят ледовый дворец за 3 млрд рублей

Ледовый дворец уже проектируется, его планируют возвести прямо на тоннеле, фонд Александра Семака подписал контракт с правительством республики.

Строительство обойдется примерно в три миллиарда рублей, сейчас правительство готовит запрос на грант из федерального бюджета. Частично проект профинансируется из средств концессионера и частично из бюджета Башкортостана.

Комплекс будет в основном предназначен для тренировок и соревнований по хоккею и фигурному катанию, в нем будет две арены, хоккейный центр, различные залы и бассейн.