В Башкортостане поставщики больничного питания вступили в сговор, чтобы получать госзаказы

УФАС пришло к выводу, что компании «Рамонда», «Весна», «Здоровье» и «Уфимский центр питания Арт-Лайф» согласованно участвовали в аукционах на поставку питания в больницы.

Поставщики снижали начальную цену лишь на 0,5-2% и по очереди получали контракты, каждый раз действуя по одной схеме, что позволяло им повышать максимальную цену договоров на аукционах.

Во всех перечисленных процедурах заявки и ценовые предложения участников поступали с одних IP-адресов, в компаниях работали одни и те же люди.

Какое наказание понесут поставщики пока неизвестно, но максимальная сумма штрафа за нарушение антимонопольного законодательства для юридических лиц составляет пять миллионов рублей.