В Башкортостане расселят и снесут более 600 домов

Всего Башкортостан получит из Фонда почти 951,5 млн рублей. К этой сумме республика добавит 211 млн рублей из своего бюджета, этих денег хватит на переселение более 1,5 тыс. человек из 602 домов, признанных аварийными до 2017 года.

Расселения и сносы затронут 16 муниципалитетов республики в 2022-2023 годах. Первоначально планировалось, что все дома, признанные аварийными до 2017 года, расселят к 2025 году.

В последнее время Фонд одобрил запросы Удмуртии и Северной Осетии, им выделили на расселение в два раза меньше денег.