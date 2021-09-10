В Башкортостане ослабили коронавирусные ограничения

Согласно новой редакции указа, в перечень документов, при наличии одного из которых можно посещать ночные клубы и массовые спортивные мероприятия в закрытых помещениях, кроме сертификата о вакцинации или об отрицательном ПЦР-тесте добавилась справка о перенесенном в течение шести месяцев заболевании Covid-19.

При посещении музеев, выставочных залов и библиотек справка о вакцинации больше не требуется.

Также отменяется требование об обязательном 14-дневном режиме самоизоляции для прибывших в Башкортостан из Великобритании и Северной Ирландии.