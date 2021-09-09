Уфимцы могут подать заявку на включение отопления раньше срока

Однако мэрия Уфы напоминает о том, что жители могут подать заявку на включение отопления, не дожидаясь установления этого температурного порога.

Для этого нужно собрать совет дома, составить заявление и обратиться в управляющую компанию. На основании решения ресурсоснабжающая организация приступит к подаче тепла.

При этом отопление не поступит в квартиры сразу же: со дня пуска тепла до того, как потеплеют батареи, может пройти от трех и более суток.