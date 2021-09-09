Уфа присоединится к всероссийской акции «Культурная суббота»

В рамках акции в уфимских учреждениях культуры будет организовано более 60 мероприятий.
-
ufacity.info
Акция пройдет 11 сентября сразу в нескольких культурно-образовательных центрах города.
Программа «Культурной субботы»:
- 11.00, Городской культурно-досуговый центр (Первомайская, 47) – открытый урок от театра танца «Виктория» и мастер-класс по рисованию от арт-студии «Преображение».
- 12.00, Нагаевский дом культуры (Советская, 13/1) – бесплатный мастер-класс по изготовлению национального элемента башкирского костюма – нагрудника.
- 12.00, Театр юного зрителя (Гагарина, 16/2) – интерактивная игровая программа для детей «Что такое доброта?»
- 13.00, Искинский дом культуры (Искинская, 59/2) – семинар-практикум «Активное здоровье. Польза скандинавской ходьбы».
- 13.00, площадь перед Уфимской детской филармонией (проспект Октября, 33) – концерт «А в сердце молодость поет» с участием народного хора ветеранов.
- 15.00, сад им. С.Т. Аксакова – фольклорный праздничный концерт «Осенний калейдоскоп».
- 18.00, фонтан «Танцующие журавли» – концерт с участием солистов Городского дворца культуры.
- 18.00 и 19.30, Уфимский планетарий (проспект Октября, 79/2) – полнокупольные программы.
Кроме того, многие библиотеки проведут онлайн-мероприятия, в том числе поэтические акции, мастер-классы, чтения, просмотры фильмов, познавательные программы, флешмобы и так далее.
Дом-музей В.И. Ленина проведет культурный стрим «Ленин и классическая культура». Трансляцию онлайн-лекции можно будет просмотреть на портале культура.рф в 17.00 по местному времени.
Музей истории города Уфы (Ленина, 72) проведет бесплатные экскурсии для людей пожилого возраста в 15.00 и 17.00.
Также на официальных страницах музея «ВКонтаке» и Instagram под хештегом #культурнаясуббота и #культурадляшкольников можно будет прочитать тематические публикации.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.