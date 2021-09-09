Уфа присоединится к всероссийской акции «Культурная суббота»

Акция пройдет 11 сентября сразу в нескольких культурно-образовательных центрах города.

Программа «Культурной субботы»:

11.00, Городской культурно-досуговый центр (Первомайская, 47) – открытый урок от театра танца «Виктория» и мастер-класс по рисованию от арт-студии «Преображение».

12.00, Нагаевский дом культуры (Советская, 13/1) – бесплатный мастер-класс по изготовлению национального элемента башкирского костюма – нагрудника.

12.00, Театр юного зрителя (Гагарина, 16/2) – интерактивная игровая программа для детей «Что такое доброта?»

13.00, Искинский дом культуры (Искинская, 59/2) – семинар-практикум «Активное здоровье. Польза скандинавской ходьбы».

13.00, площадь перед Уфимской детской филармонией (проспект Октября, 33) – концерт «А в сердце молодость поет» с участием народного хора ветеранов.

15.00, сад им. С.Т. Аксакова – фольклорный праздничный концерт «Осенний калейдоскоп».

18.00, фонтан «Танцующие журавли» – концерт с участием солистов Городского дворца культуры.

18.00 и 19.30, Уфимский планетарий (проспект Октября, 79/2) – полнокупольные программы.

Кроме того, многие библиотеки проведут онлайн-мероприятия, в том числе поэтические акции, мастер-классы, чтения, просмотры фильмов, познавательные программы, флешмобы и так далее.

Дом-музей В.И. Ленина проведет культурный стрим «Ленин и классическая культура». Трансляцию онлайн-лекции можно будет просмотреть на портале культура.рф в 17.00 по местному времени.

Музей истории города Уфы (​Ленина, 72) проведет бесплатные экскурсии для людей пожилого возраста в 15.00 и 17.00.

Также на официальных страницах музея «ВКонтаке» и Instagram под хештегом #культурнаясуббота и #культурадляшкольников можно будет прочитать тематические публикации.