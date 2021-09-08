Три дома проблемного ЖК «Миловский парк» под Уфой сдадут до конца 2021 года

Как сообщает республиканский Минстрой, до конца 2021 года достроят дома №4 и №5 в квартале 10 и №2 в пятом квартале.

Всего в ЖК «Миловский парк» было запроектировано 28 домов на 2 022 квартиры общей площадью более 100 тыс. кв. метров. Из них 1 442 квартиры общей площадью 68 тыс. кв. метров были проданы дольщикам. Однако застройщик не справился со взятыми на себя обязательствами и не передал покупателям квартиры.

ЖК будет достраиваться силами Фонд защиты прав дольщиков. Будут достроены 20 домов, еще по двум домам дольщиками выступали 11 человек и им вернули деньги.

В 2022 году введут в эксплуатацию 13 домов, еще четыре – в 2023 году. Весь ЖК обойдется Фонду в 2,9 млрд рублей.